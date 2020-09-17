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Başörtülülere hakaret etmişti, Yeşim Meltem Şişli gerçeği ortaya çıktı: Açığa alınmamış maaşı da tam ödenmiş

İSMEK'te başörtülü kadın çalışanlara hakaret eden ve açığa alındığı açıklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı. İBB Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Kadir Çakır, Şişli'nin açığa alınmadığını ve maaşının da tam ödendiğini ifade etti.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:19
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İSMEK’te başörtülü kadın çalışanlara “Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız” diyerek hakaret ettiği için 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı açıklanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı.

VEKALETEN ATAMA VAR AMA...

Akşam'ın haberine göre, İBB Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Kadir Çakır, İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan ‘açığa alındı’ şeklindeki açıklamaların doğru olmadığını söyledi.

Şişli’nin açığa alınmadığını ve görevini vekaleten bir başka genel sekreter yardımcısı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Çakır, “Yeşim Meltem Şişli’nin maaşının tam olarak kendisine ödendiği öğrenilmiştir” dedi.

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