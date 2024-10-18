Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne ait (TSYD) havuza başörtülüler için yasak getirerek Türkiye'nin gündemine oturan Oğuz Tongsir ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

28 ŞUBATÇI BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

Dernek üyesi bir gazetecinin başörtülü eşinin derneğin Levent'teki tesisinin yüzme havuzuna alınmaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.



Tongsir'in avukatı "Dernekler Kanunu uyarınca müvekkilim yerine bir Kayyım atanmasına karar verileceği tarafımızca öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.



"BAŞKAN TARAFINDAN YASAKLANDI"



Üyesi olduğu derneğin yüzme havuzunda eşinin başörtülü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyen Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşinin başörtüsü nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

İzmirlioğlu, 29 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzuna eşi ve çocukları ile birlikte gittiğini söyleyerek, "Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, 'ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' dedi." ifadelerini kullandı.

