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Başörtüsüne savaş açtılar! KKTC'de sendikalardan skandal karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz hafta aldığı karar doğrultusunda adada bir süredir kriz haline gelen ortaöğretim kurumlarına kız öğrencilerin başörtüsü ile girmesini serbest bıraktı. Bu adımın ardından skandal bir harekete imza atan bazı sendika ve örgütler ise liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliğine karşı hafta boyunca eylem yapma kararı aldı.

AA15 Nisan 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Başörtüsüne savaş açtılar! KKTC'de sendikalardan skandal karar
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Başta Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) olmak üzere başörtüsü yasağının tekrar getirilmesini isteyen bazı sendika, birlik, dernek ve siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meclisi önünde başlayan gösterilerin, hafta boyunca birçok kamu binası önünde devam edeceği öğrenildi.

Sendikaların başörtüsü yasağının tekrar gelmesini isteyen gösterilere, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu ile Halkın Partisi'nin de tam destek verdiği bildirildi.

Başta KTOEÖS ve KTÖS olmak üzere eyleme destek veren siyasi partiler ile örgütler, ülke genelinde liselerde başörtüsünün "siyasi simge" olduğu iddiasıyla yasaklanmasını talep ediyor.

TÜRKİYE VE BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALAN SÖYLEMLERDE BULUNDULAR

Geçen hafta Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde gösteri yapan gruplardan KTÖS Başkanı Selma Eylem, Türkiye ve Büyükelçiliği hedef alan söylemlerde bulunmuştu.

KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başı kapalı okula gelmesini istemeyen okul yönetimi öğrenciyi engellemiş, bunun üzerine Bakanlar Kurulu, ortaokul ve lisede isteyen öğrencilerin bone ve bandana takabileceklerine dair Disiplin Tüzüğü'nde değişiklik yapmıştı.

Sendikaların tepkileri üzerine uzlaşma amacıyla geri çekilen tüzük değişikliği, sendika ve örgütlerin uzlaşmak istememeleri üzerine bu kez liselerde başörtüsünü serbest bırakacak, ortaokullarda ise okul idaresinin tasarrufuna bırakılacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından tekrar değiştirilerek yürürlüğe girdi.

Yeni değişiklikle birlikte hem kararı protesto eden hem de başörtüsü takmak isteyen öğrencilerle karşılaşmak istemeyen birçok öğretmen, okullarda derslere girmeme kararı aldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU SENDİKALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Disiplin Tüzüğü hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Sendikalar hala diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez." ifadesini kullandı.

Tüzük değişikliğinin hukuki açıdan hiçbir sakıncası olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İfade özgürlüğü olduğu gibi inanç özgürlüğü de var. Biz bir gecede tüzük değiştirmedik. Bizi bu tüzüğü yeniden yazmaya sendikalar zorladı. 'Sen daha laik, ben daha Atatürkçü, sen daha dinci' tartışmalarıyla sorun çözülmez. Bu tartışmaların kimseye faydası yoktur. Sendikalar inanç özgürlüğünü engellemeseydi böyle bir düzenleme olmayacaktı." dedi.

Sendika eylemlerinde Türk Büyükelçiliğini hedef alan sözleri de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Kimse ana yurdun temsilcilerine, 'Go home.' diyemez. İnançları, hukuku hiçe saymak gibi davranışlara kapılırlarsa buna cevap vermek görevimizdir." diye konuştu.

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