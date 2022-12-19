Başsavcılığın ''Cem Garipoğlu'' kararı sonrası karşı hamle

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili, baba Süreyya Karabalut'un cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, mezarının açılmasını isteyerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. En derin şüphelerini anlatan baba Süreyya Karabalut, 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Kamuoyunda da yankıları süren ve Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü iddiaları yıllardır herkesin dilinden düşmedi.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEKLER

Baba Karabalut, dinmeyen şüphesiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği ret kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre, Ailenin avukatı Rezan Epözdemir "Müvekkilim Süreyya Karabulut, yaklaşık bir ay önce Cam Garipoğlu'nun ölmemiş olabilme ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için fethi kabir, yani mezarın açılmasını ve gerekli başvuruların yapılmasını istedi. Yazılı talimat rica ettik. Yazılı talimatı da verdi. Avukat olarak görevimiz hukuki başvuruları yapmak.

Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 87'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre mezarın açılmasını fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Yeni bir savcılık şikayeti bu kapsamda yaptık.

Başsavcılık bu talebimizi reddetti. Bu karar nihai bir karar değil. Bu karara sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımız var. 5 gün içerisinde adaletin tecellisi için itiraz hakkımızı kullanacağız. Bu itiraz hakkı neticesinde sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz"

BİZE CESET GÖSTERİLMEDİ

Baba Karabulut'un "Bu cellat ya öldürüldü ya kaçırıldı" şüphesine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı "Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmiştir. İddiayı destekler nitelikte maddi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir" dendi. Baba Karabulut ise suç duyurusunun reddedilmesine "İçimdeki derin şüphe dinmedi. Çünkü bize sadece cesedin fotoğrafları gösterildi" dedi.