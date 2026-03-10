İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  • Güncel
  • Başsavcılık düğmeye bastı! Duruşma salonundaki görüntüler için soruşturma
Güncel

Başsavcılık düğmeye bastı! Duruşma salonundaki görüntüler için soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

10 Mart 2026 Salı 17:13
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekilen görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.

