İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1457
  • EURO
    50,4355
  • ALTIN
    6353.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
Güncel

Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyon sonucu 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde vazife aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri,haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının "Bylock" kullanıcıları olduğu öne sürüldü. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.