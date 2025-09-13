İSTANBUL 28°C / 20°C
Başsavcılık düğmeye bastı! İmamoğlu'nun duruşmasında ses ve görüntü kaydı alanlar hakkında soruşturma

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ilk duruşması yapıldı. Duruşma, mahkeme ara kararını açıklaması ile sona erdi. Öte yandan dün görülen davanın ilk duruşmasında görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'nun sahte diploma davası tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı.

GÖRÜNTÜLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

