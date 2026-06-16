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Başsavcılık düğmeye bastı! MLKP soruşturmasında operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marksist Teori Dergisi'nin MLKP'nin finansmanında kullanıldığı iddiasıyla 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA16 Haziran 2026 Salı 10:26 - Güncelleme:
Başsavcılık düğmeye bastı! MLKP soruşturmasında operasyon: 4 şüpheli gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile HTS kayıtlarının incelendiği belirtildi.

İncelemelerde, Marksist Teori Dergisi abonelik ücretleri ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen paraların örgüt üyelerine aktarıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında örgütün hücre evinde kaldığı ve aktif çalışma kaydı bulunmadığı belirtilen bir şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, farklı bölümlere gizlenmiş halde bulunan örgütsel fonlara el konuldu.

Aramalarda ayrıca daha önce çeşitli soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergi ile çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

  • MLKP finansmanı
  • Marksist Teori Dergisi
  • Operasyon

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