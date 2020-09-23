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  • Başsavcılık: Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır
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Başsavcılık: Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: (Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin) Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve altı adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan dokuz kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır.

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:28
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