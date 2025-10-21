Başsavcılık harekete geçti: Minguzzi davasında beraat kararına itiraz

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Yapılan yazılı basın açıklamasında, "Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen çocuklar (B.B. ve U.B.)'nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer SSÇ'ler A.Ö. ve M.A.D. ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır" denildi.

MİNGUZZİ AİLESİNİN AVUKATI ERSAN BARKIN KARARI DEĞERLENDİRDİ

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Bu davanın içinde iki ayrı dava vardı. Bu davaların ilki kasten çocuğun öldürülmesi, ikinci dava da geçtiğimiz duruşmada birleştirilen davaydı. Savcılık, tüm sanıkların eyleme iştirak ettiğini kabul ederek cezalandırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, kamera kayıtları ve bütün maddi verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen diğer iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR KARAR DEĞİLDİR, ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Barkın, "Bu dava neticesinde verilmiş olan karar kabul edilebilir bir karar değildir. Bu kararların kaldırılacağını mutlaka düşünüyoruz çünkü yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğini aykırı bir karardır, asla kabul edilemez. Üst mahkemeye göndereceğiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının emsal kararıdır ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar kabul edilebilen bir karar değil dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğine inanıyoruz, itiraz sürecini hemen başlatacağız. Hukuken izah edilebilen bir karar değildir" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan acılı anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" diye konuştu.