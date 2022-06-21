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Başsavcılık, Pınar Gültekin davasındaki kararı istinafa taşıyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'ya indirim yapılarak verilen 23 yıl hapis cezası ve diğer sanıklara verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıkladı.

DHA21 Haziran 2022 Salı 17:38 - Güncelleme:
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mert Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıkladı.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Haber Global'de gelişmeyi değerlendiren Avukat Serkan Günel, "İtiraz süresi dolduktan sonra mahkeme gerekçeli kararını açıklayacak. Gerekçeli karar için genel konulmuş bir son süre yok ama genellikle ağır ceza mahkemeleri 1 ay içinde yayınlar. Gerekçeli karar sonrası, gerekçeli itirazlar da alındıktan sonra dosya yekün halinde bölge adliye mahkemesine gönderilir. Şu anki durumda iki ay içinde yerini alır diyebiliyoruz ancak istinaf mahkemesinde de 1.5, 2 yılda karar verildiği oluyor ancak tabii ki bölgeden bölgeye de değişebiliyor" dedi.

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