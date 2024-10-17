Başsavcılık Yenidoğan Çetesi hakkındaki iddianameyi hazırladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirme aşamasında olan iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.