09 Mart 2020 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:00

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Ancak Sulh Ceza Hakimliği’nin Ağırel'in avukatlarına hem tutuklama hem de serbest bırakma tutanağı verdiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açılama yaptı. Açıklamada, “şüphelilerden Murat Ağırel'in 8 Mart 2020 tarihinde tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldığı şekilde bir kısım yayın organlarında "Murat Ağrıel hakkında birbirinden farklı iki karar" başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK'nin 204'ncü maddesi uyarınca ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İSTİHBARAT FAALİYETLERİ ZAFİYETE UĞRATILMAKTADIR

Başsavcılığın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi; “Soruşturmanın konusu karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen MİT TIR'larının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde suç olduğunu bilerek kasten MİT Kanunu'nun 27. maddesinin ihlal edilmesi, MİT personelinin ifşa edilerek ailesi ve yakınlarıyla birlikte çalışma arkadaşlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulması, bununla beraber devletin istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılmasıdır. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak yürütülmektedir. Eyleme katılan diğer şüphelilerin ve bağlantılarının tespiti çalışmaları devam etmektedir”

DARP EDİLDİĞİ HABERLERİ GERÇEK DIŞI

“Bununla birlikte şüphelilerden Barış Pehlivan'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 7 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ya da avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine ya da cezaevi savcılığına sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiçbir iz, emare ya da delil yoktur”