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Başsavcılıktan ''savcının intihar girişimi'' iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir savcının intihar girişiminde bulunduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:46
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli olan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Haziran ayındaki kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliyesi'ne atanan kadın savcı G.C.'nin intihar girişiminde bulunduğuna dair iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sözlü bilgilendirme yapıldı. Başsavcılıkça, savcı G.C.'ye ulaşılamadığı için hastane kayıtlarının incelendiği ve mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğinin öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden savcı G.C.'nin durumunun iyi olduğu ve tedbiren hastanede gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

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