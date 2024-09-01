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  • Başsavcının kızının düğünü iddiaları yalan çıktı! Konvoydaki 28 araca ceza kesildi
Güncel

Başsavcının kızının düğünü iddiaları yalan çıktı! Konvoydaki 28 araca ceza kesildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca 19 bin 320 lira cezai işlem yapıldı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 13:30 - Güncelleme:
Başsavcının kızının düğünü iddiaları yalan çıktı! Konvoydaki 28 araca ceza kesildi
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Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ters yönden giden düğün konvoyundakiler ile alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. (54) arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, orada bulunmayan tartıştığı kişiler hakkında hakarette bulunarak taşkınlık yapan S.Ş, polis merkezine götürülerek hakkında 5326 sayılı kanunun 35. maddesi "sarhoş olarak kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan 977 lira idari cezai işlem yapıldı.

Caddede ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca da Karayolları Trafik Kanunu 47-1/C maddesi "trafik işaret ve levhalara uymamaktan" 19 bin 320 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "düğün başsavcının kızının düğünü" ve "konvoydaki bir kişinin damadın babasının savcı olduğunu söylediği" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Bu arada asılsız haberi yayanlar hakkında, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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