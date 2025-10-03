İSTANBUL 25°C / 16°C
''Başsavcıyım'' yalanıyla 978 bin liralık vurgun: Şüpheliler tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

3 Ekim 2025 Cuma 16:38
''Başsavcıyım'' yalanıyla 978 bin liralık vurgun: Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

