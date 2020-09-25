İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2020 Cuma / 7 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6246
  • EURO
    8,9365
  • ALTIN
    457.88
  • BIST100
    1119.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başta cam sandı, çantasına koydu: Parkı gezerken 9 karatlık elmas buldu
Güncel

Başta cam sandı, çantasına koydu: Parkı gezerken 9 karatlık elmas buldu

ABD'nin güneyinde yer alan Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds (Elmas Krateri) Ulusal Parkı'nı sıklıkla ziyaret eden Kevin Kinard, yaptığı son gezide 9 karatlık bir elmas bulmayı başardığını açıkladı.

star.com.tr25 Eylül 2020 Cuma 00:36 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:40
ABONE OL

Yetkililer, eyalet parkını ziyaret eden Arkansaslı Kevin Kinard'ın, başlangıçta cam olduğunu düşündüğü 9 karatlık bir elması ortaya çıkardığını duyurdu.

Maumelle'de bir banka şubesi müdürü olan 33 yaşındaki Kevin Kinard, arkadaşlarıyla Elmas Krateri Ulusal Parkı'nda arama yaparken, yuvarlak, çukurlu bir yüzeye sahip mermer büyüklüğünde bir mücevher buldu.

Kinard, “Biraz ilginç ve parlak görünüyordu, camdan olabileceğini düşündüm, bu yüzden çantama koydum ve aramaya devam ettim." dedi.

Birkaç saat sonra Kinard ve arkadaşları, görevlilerin, mücevherleri belirlemeye yardımcı olduğu bir park merkezinde durdu. Park yetkilileri, Kinard'ın bulgularını gözden geçirirken, bulduğu şeyin bir elmas olduğunu doğruladı. Kinard duygularını "Tam bir şoktaydım" şeklinde ifade etti.

Elmas Krateri Ulusal Parkı'nda bulunan büyük elmasları adlandırma geleneğine göre elmas, "Kinard Dostluk Elması" olarak adlandırıldı.

Bulunan elmasın, elmas kraterinin 1972'de resmen Elmas Krateri Ulusal Parkı haline gelmesinden bu yana ortaya çıkarılan en büyük ikinci elması olduğu belirtildi.

Elmas Krateri Ulusal Parkı, dünyada insanların serbestçe elmas arayabileceği tek elmas madeni olarak biliniyor. Parkın internet sitesine göre, elması bulan sahibi oluyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.