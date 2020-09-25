star.com.tr 25 Eylül 2020 Cuma 00:36 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:40

Yetkililer, eyalet parkını ziyaret eden Arkansaslı Kevin Kinard'ın, başlangıçta cam olduğunu düşündüğü 9 karatlık bir elması ortaya çıkardığını duyurdu.

Maumelle'de bir banka şubesi müdürü olan 33 yaşındaki Kevin Kinard, arkadaşlarıyla Elmas Krateri Ulusal Parkı'nda arama yaparken, yuvarlak, çukurlu bir yüzeye sahip mermer büyüklüğünde bir mücevher buldu.

Kinard, “Biraz ilginç ve parlak görünüyordu, camdan olabileceğini düşündüm, bu yüzden çantama koydum ve aramaya devam ettim." dedi.



Birkaç saat sonra Kinard ve arkadaşları, görevlilerin, mücevherleri belirlemeye yardımcı olduğu bir park merkezinde durdu. Park yetkilileri, Kinard'ın bulgularını gözden geçirirken, bulduğu şeyin bir elmas olduğunu doğruladı. Kinard duygularını "Tam bir şoktaydım" şeklinde ifade etti.

Elmas Krateri Ulusal Parkı'nda bulunan büyük elmasları adlandırma geleneğine göre elmas, "Kinard Dostluk Elması" olarak adlandırıldı.

Bulunan elmasın, elmas kraterinin 1972'de resmen Elmas Krateri Ulusal Parkı haline gelmesinden bu yana ortaya çıkarılan en büyük ikinci elması olduğu belirtildi.

Elmas Krateri Ulusal Parkı, dünyada insanların serbestçe elmas arayabileceği tek elmas madeni olarak biliniyor. Parkın internet sitesine göre, elması bulan sahibi oluyor.



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