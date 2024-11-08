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Başvuru ve ödemelerde kolaylık! Hayvancılık Destekleme Sistemi devreye giriyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık desteklemelerine esas iş ve işlemlerin yürütüleceği Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve destekleme ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak.' dedi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Başvuru ve ödemelerde kolaylık! Hayvancılık Destekleme Sistemi devreye giriyor
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Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu sistemin 4 Kasım itibarıyla kullanıma açıldığını anımsattı.

Hayvansal üretimin artırılması amacıyla, verimliliğin ön planda tutulduğu yeni bir destekleme modeline geçildiğine işaret eden Çelik, bu yıldan itibaren ilk defa anaç koyun keçi desteği yerine kuzu ve oğlaklara destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

Çelik, bu yıl desteklemelerde yeni bir modele geçilmiş olması nedeniyle uygulamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmamasını ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamalarını temenni ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hayvancılık desteklemelerine esas olmak üzere iş ve işlemlerin yürütüleceği, destekleme başvurularının tek bir sistemden alınarak icmallerin hazırlanacağı Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak."

- "ET İTHALATINA SON VERİLMESİ İÇİN BAKANLIĞIMIZA DESTEK VERECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi esnasında Bakan İbrahim Yumaklı'nın hayvansal üretime ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanımız Yumaklı, komisyonda yaptığı konuşmada hayvansal üretimde planlama sayesinde hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getireceklerini söyleyerek üç yıllık planlama dönemi sonunda, küçükbaş hayvan varlığının 52,4 milyondan 61,1 milyon başa ulaşacağını ve planlama dönemi sonunda et ithalatının ülke gündeminden çıkarılacağını ifade etti. Bakanımızın söylemleri ve belirlediği hedefler sektörümüz açısından oldukça önemli ve değerlidir. Dolayısıyla sektörümüzün daha fazla desteklenmesi ile küçükbaş hayvan varlığımızın artırılması ve et ithalatına son verilmesi noktasında sektör olarak Bakanlığımıza her türlü desteği vereceğiz. "

Çelik, Hayvancılık Destekleme Sistemi ve bütçenin yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi, Bakan Yumaklı ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

  • hayvancılık desteklemeleri
  • destekleme sistemleri
  • koyun keçi yetiştiriciliği

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