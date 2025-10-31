Bakanlığın NSosyal hesabından "önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru kanallarımız sadece Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, http://toki.gov.tr ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz."