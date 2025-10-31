Bakanlığın NSosyal hesabından "önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başvuru kanallarımız sadece Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır. Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, http://toki.gov.tr ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz."
❗️ÖNEMLİ DUYURU❗️����— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 31, 2025
500 Bin Sosyal Konut Projemizin başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacaktır.
Başvuru Kanallarımız sadece;
��Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet olacaktır.
�� Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181... pic.twitter.com/yVolfGU6OO