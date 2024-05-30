İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3625
  • EURO
    35,0664
  • ALTIN
    2426.98
  • BIST100
    10485.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başvurular 7 Haziran'da sona erecek! GSB Gençlik Kampları misafirlerini ağırlamak için hazır
Güncel

Başvurular 7 Haziran'da sona erecek! GSB Gençlik Kampları misafirlerini ağırlamak için hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) her yıl düzenlediği gençlik kamplarının 2024 yılı ulusal kamp dönemi başvuruları 7 Haziran'da sona erecek.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Başvurular 7 Haziran'da sona erecek! GSB Gençlik Kampları misafirlerini ağırlamak için hazır
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 25 ilde bulunan 11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı gençlik kampı, yeni misafirlerini ağırlamak için hazır.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren, onlarca etkinliği gençlerle buluşturan, hem dinlendiren hem eğlendiren hem de unutulmaz dostluklara zemin hazırlayan kamplara başvurular için son bir hafta kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, kampların, eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hayata hazırlanan ve yaz tatilini dört gözle bekleyen gençler için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"GSB olarak gençlerimize hizmet etmek, hep birlikte eğlenmek, dinlenmek, öğrenmek, ülkemizi yeniden, bir kez daha keşfedecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlik kamplarımızda verdiğimiz hizmetlerin tamamen ücretsiz ve başvuruların 12-25 yaş arası her gencimize açık olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim. 11 deniz kampımızda yüzme, yat gezisi, çeşitli spor aktiviteleri, sokak oyunları, halk oyunları, tiyatro, müzik, el sanatları ve kültür aktiviteleri ile zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. 27 doğa kampımızda ise tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk ve çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra yine bol bol gezi, sosyal ve kültürel faaliyetlerle biraz iddialı, biraz heyecanlı, çok daha coşkulu zamanlar geçiriyoruz."

GSB Gençlik Kampları'na başvurular, 7 Haziran'a kadar "ghgm.gsb.gov.tr" adresi üzerinden veya Gençlik Merkezleri'nde ilgili görevlilerin yardımıyla yapılabilecek.

  • gençlik kampları
  • başvuru süresi
  • 2024 kamp dönemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.