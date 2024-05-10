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Başvurular devam ediyor! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonuyla eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Başvurular devam ediyor! Engelli ve eski hükümlü hibe desteği
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Yeni dönem engelli kendi işini kurma hibe desteği başvuruları, 07 Haziran 2024 tarihi saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, tarım ve hayvancılık sektörü için kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak en fazla 300 bin diğer sektörlerde ise en fazla 400 bin liraya kadar hak kazanabilecek.

Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 07 Haziran 2024 tarihi mesai saati sona yapılabilecektir. Bu çerçevede kişilere, tarım ve hayvancılık sektörü projeleri için en fazla 240 bin, diğer sektörlerdeki projeleri için 300 bin liraya kadar kuruluş demirbaş hibe desteği verilecektir.

Ruhsal ve zihinsel engellilerin istihdam edileceği korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumun sağlanmasına yönelik projeler, engellilere yönelik mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler, engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojisi proje başlıklarındaki başvurular ise 07 Haziran 2024 tarihi mesai saati sona erene kadar il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine 1 asıl ve 1 kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

Başvuru sürecinin yer aldığı 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlanmıştır.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum ve kuruluşlar, proje birimine şahsen başvuru yapabilecektir. Ayrıca, 0 224 220 41 65 no'lu telefondan danışmanlık hizmeti alınabilecektir.

  • İşkur Fonu
  • Engelli İstihdamı
  • Hükümlü İş Kurma

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