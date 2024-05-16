İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2207
  • EURO
    35,1224
  • ALTIN
    2472.97
  • BIST100
    10168.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başvurular SYDV'lere yapılıyor! Devletten 120 bin engelli ve yaşlıya ''vefa eli''
Güncel

Başvurular SYDV'lere yapılıyor! Devletten 120 bin engelli ve yaşlıya ''vefa eli''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Ulusal Vefa Programı ile vefa destek grupları, 4 ayda yaklaşık 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastanın yardımına koştu.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Başvurular SYDV'lere yapılıyor! Devletten 120 bin engelli ve yaşlıya ''vefa eli''
ABONE OL

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022'de kapsamı genişletilerek, "Ulusal Vefa Programı"na dönüştü.

Büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşan vefa grupları, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

- BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILIYOR

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

- BÜTÇE, BU YIL 2,8 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Vefa destek grupları, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, geçen yıl 127 bin 720 yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi. Bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 120 bin vatandaşın yardımına koşan vefa grupları, engelli, yaşlı ve kronik hastalara yönelik desteğini sürdürüyor.

Bakanlık, geçen yıl 1,6 milyar lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar liraya yükseltti.

  • Ulusal Vefa Programı
  • Engelli Yaşlı Yardımı
  • Vefa Destek Grupları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.