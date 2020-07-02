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Güncel

'Bataklık'tan FETÖ çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak gösterilen ‘Bataklık Operasyonu'nda yakalanan elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

02 Temmuz 2020 Perşembe 08:45 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 09:05
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Kendisine ‘Padişah Çetin’ diyen Gören’in, üst düzey FETÖ’cülerle irtibatlı olduğu tespit edilirken, Bank Asya’daki yoğun para trafiğine ilişkin dökümanlar ele geçirildi. Gören’in, FETÖ ile irtibatını gizlemek için evine ve çalışma ofisine Saidi Nursi fotoğrafları astığı belirlendi. Gören’in adreslerinde terör örgütünü üst düzey yöneticilerine dağıttığı F serisi 1 dolarlar bulunmuştu.

Gören'in evinde FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine dağıttığı F serisi 1 dolarlar da bulundu.

PARA TRAFİĞİ 1 YIL İZLENDİ

Akşam'ın haberine göre, Zehir baronlarının, uyuşturucudan elde ettikleri gelirlerine yönelik operasyonun startı 1 yıl önce verildi. Elde edilen belgeler, Brezilya, İspanya, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi 9 ülkeyle paylaşıldı. Soruşturmanın söz konusu bu ülkelerde de genişleyebileceği değerlendiriliyor. 

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