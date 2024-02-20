İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9208
  • EURO
    33,4817
  • ALTIN
    2014.56
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batan ''Batuhan A'' gemisinin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Batan ''Batuhan A'' gemisinin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalar bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Bulunan ikini cesedin, çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi.

AA20 Şubat 2024 Salı 19:08 - Güncelleme:
Batan ''Batuhan A'' gemisinin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
ABONE OL

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan geminin enkazında ve kıyıda aramalara devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

Dalgıçların uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Sahil Güvenlik botuyla Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.

Cesedin, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.

Kurşunlu'da karaya çıkarılan Tutuk'un cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Tutuk'un cenazesinin, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kayıp diğer 4 personel için aramaları sürüyor

ZEYNEP KILINÇ'IN CESEDİ 17 ŞUBAT'TA BULUNMUŞTU

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

  • batık gemi
  • Hüseyin Tutuka
  • Marmara Denizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.