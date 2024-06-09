Batan gemiler çocukların oyun alanı oldu

İstanbul'da 30 Kasım 2021 tarihinde şiddetli lodos meydana gelmiş, bu sırada halatları kopan gemiler alabora olmuştu. Yaklaşık 2 yıldır Maltepe sahilde bırakılan batık gemiler, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Kayalıklardan yüzerek batan gemilere ulaşan çocukların güverteden denize atladıkları görüldü. Batan gemiyi oyun alanına çeviren çocuklar, zaman zaman güvenlik ekipleri tarafından uyarılsa da gün boyunca bu görüntülerin tekrarlandığı öğrenildi. Maltepe sahildeki batık gemiler bir taraftan çevre kirliliğine neden olurken, bir taraftan da havaların ısınmasıyla birlikte eğlenmek isteyen çocuklar için güvenlik riski oluşturmaya başladı.