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Batan gemiler çocukların oyun alanı oldu

Maltepe'de, 2021 yılında lodos nedeniyle karaya oturan ve ardından batan gemiler, havaların ısınması ile birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Gemilere çıkan çocuklar, denize atlayarak yüzdü.

DHA9 Haziran 2024 Pazar 09:49 - Güncelleme:
Batan gemiler çocukların oyun alanı oldu
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İstanbul'da 30 Kasım 2021 tarihinde şiddetli lodos meydana gelmiş, bu sırada halatları kopan gemiler alabora olmuştu. Yaklaşık 2 yıldır Maltepe sahilde bırakılan batık gemiler, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanına dönüştü. Kayalıklardan yüzerek batan gemilere ulaşan çocukların güverteden denize atladıkları görüldü. Batan gemiyi oyun alanına çeviren çocuklar, zaman zaman güvenlik ekipleri tarafından uyarılsa da gün boyunca bu görüntülerin tekrarlandığı öğrenildi. Maltepe sahildeki batık gemiler bir taraftan çevre kirliliğine neden olurken, bir taraftan da havaların ısınmasıyla birlikte eğlenmek isteyen çocuklar için güvenlik riski oluşturmaya başladı.

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