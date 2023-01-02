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Batan konteyner gemisi su yüzüne çıkarıldı

İskenderun Limak Port'ta bağlı bulunduğu iskelede konteyner yüklemesi sırasında yan yatarak geçen yıl 18 Eylül'de batan gemi su yüzeyine çıkarıldı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Batan konteyner gemisi su yüzüne çıkarıldı
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Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk "Sea Eagle" adlı kargo gemisini denizin dibinden çıkarmak için oluşturulan 25 kişilik ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Yüzer vinçler yardımıyla halata bağlanan gemi, denizin dibinden su yüzeyine çıkarıldı. Yüzer duruma getirilen geminin güvenli bölgeye çekilmesi planlanıyor.

İskenderun Limak Port'ta, geçen sene 18 Eylül'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi su alıp batmış, denize düşen konteynerler çıkarılmış, gemideki 63 ton yakıt da tahliye edilmişti.

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