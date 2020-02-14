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Güncel

Batan teknede kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dün bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu suda kaybolan şahsın cansız bedeni bugün dalgıç polisler tarafından bulundu.

IHA14 Şubat 2020 Cuma12:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:49

Olay, dün akşam üzeri ilçede bulunan Keban Baraj Gölü’nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya’nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayboldu. Bugün sabah İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler bölgeye giderek arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasında şahsın cansız bedeni köprünün ayaklarına yaklaşık 15 metre uzaklıkta 20 metre derinlikte ulaşıldı. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla Kaya’nın cansız bedeni yukarı alınarak hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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