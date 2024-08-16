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Batan teknedeki 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 12:33 - Güncelleme:
Batan teknedeki 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
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Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

Helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara veriliyor.

Çalışmalar kapsamında kaybolanlardan Esmanur Gülcan ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Cide açıklarında ulaşılan ve Gideros koyundan ekiplerce çıkarılan ceset, kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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