Batı Karadeniz'deki fırtına sebebiyle yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri kentin doğal limanına demirledi. Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor. Sinop İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Batı Karadeniz'de rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği belirtildi. Fırtınanın salı günü akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.