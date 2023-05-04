CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili anlattıkları yeniden gündeme geldi. Öymen, ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu bir canlı yayında anlattı. Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını aktardı. Öymen kendisine 2009'da sunulan raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." ifadelerinin yer aldığını söylemişti. Öymen, Kılıçdaroğlu'na bu raporu götürdüğünde, Kılıçdaroğlu'nun tepki vermeden dinlediğini de bildirmişti.

ÖYMEN: RAPORDA 3 SENARYO VARDI

Deniz Baykal döneminde CHP Genel Başkanı olan Onur Öymen katıldığı bir canlı yayında, "Wikileaks belgelerinden önce size şunu anlatıyım. İpekyolu diye bir enstitü var İsveç'te. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar hazırlıyor, değerlendirmeler yapıyor. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile birlikte çalışıyorlar. Bunun yöneticileri beni 2009 yılının başlarında beni ziyaret etti. Dediler ki, biz Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. 60-70 sayfalık bir rapor. 3 senaryo var." dedi.

"DENİZ BAYKAL İSTİFAYA ZORLANIR VE YERİNE KEMAL KILIÇDAROĞLU GELİR"

Öymen raporu ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

Türkiye Batı'dan tamamen kopar, tamamen bir İslam devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, bunun olumsuz sonuçlarını da tamamen anlatıyor. 2'nci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Şu olur, bu olur, o da kötü olur. 3'üncü senaryo, iç politikada önemli değişiklikler olur. Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. İpekyolu Enstitüsü'nün raporu. İslam ile Demokrasi Arasında Çekiştirilen Türkiye başlıklı bir çalışma. Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir.

"KILIÇDAROĞLU TEPKİ VERMEDEN DİNLEDİ"

Öymen sözlerini şöyle sürdürmüştü:

İsmen var. Yerine o gelir. Partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur diyor. Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi. Sonra çok aralamadı Baykal'ın olayı oldu.