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Batı Trakya'da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesine Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı.

IHA18 Mart 2022 Cuma 10:55 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 10:55
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada. "Batı Trakya İskeçe Horozlu (Petinos) köyünde bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz. Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı'nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski hâline getirmelerini bekliyoruz" denildi.

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