Batı Trakya'da toplu iftar programları devam ediyor

İskeçe Müftülüğü çatısı altında kurulan Genç Müftülük tarafından Karacaahmet Tekke Cami avlusunda düzenlenen iftar programında oruçların açılması sonrası İbn-i Sina ile ilgili tiyatro gösterisi sergilendi.

Oyunun ardından İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa vakit ve teravih namazlarını kıldırdı.

İftar programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ile çok sayıda soydaş katıldı.

Dün de İskeçe iline bağlı İnhanlı köyünde yoğun katılımla toplu iftar programı düzenlenmişti.

