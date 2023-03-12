Batı Trakya'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes

Gümülcine'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yassıköy'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlenen kermeste, bölgede yaşayan soydaşların hazırladığı yiyecek ve içecekler, geliri bağışlanmak üzere satışa çıkartıldı.

Kermes alanını, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da ziyaret etti.

Sofulu Belediyesine bağlı Çilingir Mahallesi'nde ve İskeçe'nin Ketenlik köyünde de Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlenmişti.