İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batı Trakya'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes
Güncel

Batı Trakya'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes

Batı Trakya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kermes yapıldı.

AA12 Mart 2023 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Batı Trakya'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes
ABONE OL

Gümülcine'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yassıköy'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlenen kermeste, bölgede yaşayan soydaşların hazırladığı yiyecek ve içecekler, geliri bağışlanmak üzere satışa çıkartıldı.

Kermes alanını, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da ziyaret etti.

Sofulu Belediyesine bağlı Çilingir Mahallesi'nde ve İskeçe'nin Ketenlik köyünde de Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.