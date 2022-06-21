BATİK 2022 sıcak yaz koleksiyonu

Bu yazın enerjisini yansıtan pek çok detay ve renkle birlikte yaz sezonu karşılıyor...

Değişen dünyada konforlu giyimin öne çıktığı pandemi dönenimde sweatshirt ve taytlarla yakın ilişkiler kurduk.

Bunun için kıyafet dolaplarının konuşulması için baştan yarattık. Hayat dolu ve zarif koleksiyon, canlı bir denge ve yaza hazır olma fikrini akla getiriyor. Yaşamın ve doğanın enerjik renklerinden ilham alınarak hazırlanmış tasarımlar ve pozitif ruh halini yükselten capcanlı renkler 2022 Sıcak yaz koleksiyonunda yer bulurken şifon, keten, lyocell ve doğal kumaşlarla öne çıkıyor. Gündüzden geceye geçişi kolaylaştıracak parçalarla hayat bulan koleksiyonda göz alıcı ve doğayı taklit eden desenlerden oluşan çok yönlü parçalarıyla, konforlu günün koşturmacasına uygun triko guruplarını ve ferah elbiseler sezonun olmazsa olmazları arasında buluşturduk. Turuncu, bej, yeşil, mavi ve fuşya gibi can alıcı ve sıcak renkleri dikkat çeken şıklığın ve rahatlığın ön plana çıktığı modellerle beğeninize sunduk.

Ceketler, kalem etekler, uzun saten elbiseler, desenli kolsuz elbiseler ve çeşitli formlarda pantolonlar bulunuyor. Kombinasyonunuzu tamamlayabileceğiniz croplar, bluzlar ve şortlar da her zaman kurtarıcı parçalar olarak yaz koleksiyonumuzda öne çıkıyor.