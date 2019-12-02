Batık şehirde ‘amfora’ mezarlar görüntülendi
Elazığ’da Hazar Gölü’nde bulunan batık şehirle ilgili valilik koordinesinde başlayan çalışmalar devam ediyor.
1890’lı yıllarda depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan batık şehrin birçok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Su altı kültür mirası eğitmen eğiticisi Nizam Kaya şefliğinde dalgıçlar 1.5 kilometrelik kale surunu görüntülendi. Ekibin ayrıca dönemin amfora mezarları olduğu düşünülen çok sayıda küp ile kalıntıyı görüntülemesi de ayrı bir heyecan oluşturdu. Surlarda depremlerde oluştuğu tahmin edilen çatlaklar da net olarak gözler önüne serildi.
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