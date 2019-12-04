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'Batının süslü lafları bizi aldatmamalı'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi tarafından düzenlenen “Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali”nin açılışında Türk Keneşi ülkelerinin gitgide birbiriyle ilişkilerini artırdığını dile getirdi.

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Türk dünyasının potansiyelinin çok uzağında olduğunu belirten Erdoğan, “Nüfus, ekonomi, coğrafya olarak potansiyeli çok yüksek olmasına, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasına ve dünyanın yeni dinamiklerinin hep bu ülkelerin lehine geliştiğinin görülmesine rağmen henüz bu birliktelik ulaşması gereken potansiyele ulaşmış değil. Bunun da yolu kültürel münasebetlerin artmasıyla başlayacak” dedi. Erdoğan, Türk dünyasının gençlerinin ilişkilerinin artmasının önemine işaret ederken, gençlere “Aranızdaki irtibatları güçlendirirseniz çok daha verimli, bereketli ve ülkelerimizin geleceğine katkı sağlayacak işbirliklerinin sonuçları olacaktır” diye seslendi. Gençlerin kendi sporlarına, ortak kültüre sahip çıkmasının önemini vurgulayan Erdoğan, “Orhun Abideleri’ndeki ifade çok manidar, ‘Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizi kandırmasın.’ diyor. Bugün de Batı’nın süslü, iddialı, büyük lafları, Batı’nın kültürünün cazibesi bizleri aldatmamalı, kandırmamalı. Bunun arka planında Batı’nın kendi menfaatlerini dünya üzerinde tahkim etme, güçlendirme niyetinin yattığını gençlerimiz anlamalı” dedi.       

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