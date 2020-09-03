AA 03 Eylül 2020 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:25

Er, dernek olarak, Batı Trakya kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlar'daki sesi olmak ve Türkiye'nin özellikle Balkanlar'daki ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, ulusal ve uluslararası ekonomik politikaları oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, bu yılın ilk 7 aylık döneminde Türkiye'den Balkan ülkelerine 4 milyar 954 milyon 505 bin dolarlık ihracat, 2 milyar 665 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirten Er, şunları kaydetti:

"Biz BATISİAD olarak, ekonomik iş birliğinin çok daha fazla olmasını arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ilişkiler geliştikçe farklı sıkıntılar da kendiliğinden ortadan kalkar. Son zamanlarda bilhassa Yunanistan ile bir gerilim içerisindeyiz. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmak istenmesi, adalara asker çıkarması, önemli sorunların başında geliyor. Bu gerilim Batı Trakya'daki kardeşlerimizi de etkiliyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz, zaten ekonomik açıdan ciddi dar boğaz içinde. Büyük çoğunluğu çiftçilikle ilgileniyor. Zaten var olan ekonomik sıkıntılar, gerilim nedeniyle daha da artıyor. Buna da üzülüyoruz."

Türkiye ile Yunanistan arasında 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna dikkati çeken Er, "Türkiye, Yunanistan'ın İtalya ve Almanya'dan sonra üçüncü sıradaki ihracat partneridir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 500'ün üzerinde Yunan sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Er, şöyle devam eti:

"Yunanistan'da yüzlerce Türk firması faaliyet göstermektedir. Bunlar da göstermektedir ki Yunanistan ile iyi ilişkiler içerisindeyiz ama maalesef Yunanlı yöneticilerin tutum ve davranışları, ilişkileri germektedir. Unutulmamalıdır ki bu durumdan en büyük zararı ekonomik sistem görecektir. Biz, her durumda devletimizin yanındayız ve ekonomik işbirliği ile dostluk, kardeşlik ve huzur istiyoruz. Bölgenin, yani Balkanların ekonomik olarak güçlenmesi, kuvvetlenmesi hepimizin faydasınadır."