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Batı'ya yalvarma sırası onda... İmamoğlu'ndan 'derdim İstanbul değil' itirafı

Sürekli yabancı basına ülkesini şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu da sahneye çıktı. İmamoğlu, Financial Times'a yazdığı yazıda 2019'dan beri İstanbulluya hizmet etmek yerine kendi siyasi emellerine yönelik çalıştığını itiraf etti.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Batı'ya yalvarma sırası onda... İmamoğlu'ndan 'derdim İstanbul değil' itirafı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı Batı'ya sürekli şikayet etti.

Özgür Özel'in Batı'dan yardım dilenmesinin ardından bu kez İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sahneye çıktı.

İmamoğlu, Genel Başkanı'nın Financial Times'a konuşmasından bir gün sonra aynı gazeteye makale yazdı.

İmamoğlu, 2019'dan beri siyasi bir arayış içinde olduğunu söylerek, İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi amacına yönelik çalışmalar yaptığını itiraf etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Financial Times'a yazdığı yazıda, "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi ve "demokratik" dayanışma çağrısında bulundu.

"ÖZEL" MASA PLANINA DESTEK TALEBİ

Financial Times'a konuşan Özgür Özel, muhalefetin önümüzdeki dönemde yeni bir ittifak arayışına gireceğini söylemişti.

İngilizlere çok kırgınmış

2023 seçimlerinde kurulan altılı masa tecrübesini dışlamadıklarını belirten Özel, "Diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

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