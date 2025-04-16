İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı Batı'ya sürekli şikayet etti.

Özgür Özel'in Batı'dan yardım dilenmesinin ardından bu kez İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sahneye çıktı.

İmamoğlu, Genel Başkanı'nın Financial Times'a konuşmasından bir gün sonra aynı gazeteye makale yazdı.

İmamoğlu, 2019'dan beri siyasi bir arayış içinde olduğunu söylerek, İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi amacına yönelik çalışmalar yaptığını itiraf etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Financial Times'a yazdığı yazıda, "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi ve "demokratik" dayanışma çağrısında bulundu.

"ÖZEL" MASA PLANINA DESTEK TALEBİ

Financial Times'a konuşan Özgür Özel, muhalefetin önümüzdeki dönemde yeni bir ittifak arayışına gireceğini söylemişti.