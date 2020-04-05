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Batman M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Batman Başsavcılığı: M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 00:03
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Batman Başsavcılığı "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." denildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı: "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 4 Nisan 2020 tarihinde akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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