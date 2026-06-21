Batman Çayı'nda acı olay: Serinlemek isteyen genç suda boğuldu

Batman'da kavurucu sıcaklardan bunalan bir genç, serinlemek amacıyla girdiği çayda boğularak hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Balpınar beldesinde yaşanan olayda 22 yaşındaki İsmail A, Batman Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm çabaları sonuçsuz kaldı ve genç kurtarılamadı.

22 YAŞINDAKİ İSMAİL A. BATMAN ÇAYI'NDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren İsmail A, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerce sudan çıkarılan İsmail A, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.