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Batman Emniyeti'nden huzur uygulaması

Batman'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Batman Emniyeti'nden huzur uygulaması
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis, 26 farklı nokta, 8 park, 40 umuma açık alanda uygulama yaptı.

Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube, Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 750 personel görev aldı.

Ekipler durdurulan araçlarda arama yaparken şüpheli şahısların GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde denetimler geç saatlere kadar devam etti.

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