Batman'da terör saldırısı: 7 şehit, 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu, iki askerin tedavisi sürüyor.



Bölgede teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon devam ediyor.



Öte yandan, saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör tarafından algılanmadığı öğrenildi.



Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret ederek yaralı askerlerin durumuyla ilgili bilgi aldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Dargeçit ilçesinin Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonlar esnasında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.



Açıklamada, tedavi gören askerlerden 3'ünün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehitlerin memleketleri

Şehitlerin İzmir, Isparta, Eskişehir, Ankara, Amasya, Samsun, Balıkesir nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi. Acı haberi ailelerine verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor.



Şehitleri isimleri :

Uzman Çavuş Neşet Gök (Eskişehir)

Uzman Çavuş Uğur Göksu (Samsun)

Uzman Çavuş Ali Hekim (Antalya)

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (İzmir)

Uzman Çavuş Özgürcan İnce (Ankara)

Batman'dan son dakika acı haber! Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 1'i ağır 2 asker yaralandı.

Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 2 yaralıdan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.



Bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

SAMSUNLU ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI



Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) olduğu öğrenildi.





Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

BATMAN'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Şehit 7 askerimizin acı haberi ailelerine ulaştı. Şehitlerin İzmir, Isparta, Eskişehir, Ankara, Amasya, Samsun, Balıkesir nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi. Acı haberi ailelerine verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte şehitlerimiz isimleri ve yarım kalan yaşam öyküleri.



ŞEHİT ALİ EKİM (ANTALYA) : Uzm.Çvş. Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim'e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.



DAHA 1 AYLIK EVLİYDİ : 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim'in Ali Hekim ile birlikte Batman'da yaşadığı bildirildi. Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.



UĞUR GÖKSU (SAMSUN) : Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu henüz 29 yaşındaydı. Acı haberi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım yürek sızlattı. Uğur Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”



ÖZGÜR CAN İNCE (ANKARA) : 26 yaşındaki Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin acı haberi, Ankara'nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu.



Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.



NEŞET GÖK (ESKİŞEHİR) : Uzman Çavuş Neşet Gök'ün acı haber, şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan baba evine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök'ün evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök'ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök'ün ev hanımı olduğu öğrenildi.



Şehidin 19 yaşında Burak isminde ve 7 yaşında Batuhan isminde iki erkek kardeşi var. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök'ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edildi.



ÖMER YİĞİT ULUS (İZMİR) : Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28), İzmir'in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus (54) fenalık geçirdi.



6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen Ömer Yiğit Ulus'un bekâr olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.