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Güncel

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 7 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi

Sağlık Bakanlığınca Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ne 7 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 7 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi
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Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bu araçların kentteki sağlık çalışmalarına güç katacağını belirtti.

Canalp, tahsis edilen bu ambulanslar sayesinde vatandaşların daha ileri düzeyde acil sağlık hizmeti alacağını ifade ederek, bu destekten dolayı Bakanlığa teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrılar yapıldığına değinen Canalp, buna karşı da idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine 122 bin 928 çağrı geldiğini ifade eden Canalp, bunlardan yarısının asılsız olduğunu aktardı.

Canalp, şunları kaydetti:

"Bu noktada yüzde 50'ye yakın maalesef asılsız çağrımız var. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmemeleri. Yapılan her bir meşguliyet, ihtiyacı olan vatandaşın çok kritik zamanından çalmak anlamına gelecektir. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tespit ettiğimiz vatandaşlara da idari para cezası uyguluyoruz."

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve sağlık ekipleri katıldı.

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