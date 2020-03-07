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Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Batman merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 26'sı tutuklandı. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:49

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 95 zanlıdan 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahisten sağlanan parayı aktarmak için banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 95 kişi hakkında 5 Mart'ta yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 700 polisin katılımıyla Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, mermiler, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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