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Batman Valiliği'nden kentte yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

IHA5 Kasım 2024 Salı 17:04 - Güncelleme:
Batman Valiliği'nden kentte yaşanan olaylara ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

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