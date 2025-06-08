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Güncel

Batman'da 1 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti

Batman'da 1 yaşındaki bir bebek, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 07:20 - Güncelleme:
Batman'da 1 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Y.E.G. isimli bebek, evin balkonunda bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekibi, minik Y.E.G.'ye ilk müdahaleyi yaptı ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Y.E.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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