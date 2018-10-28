Batman'da 17 yaşındaki genç 3 gündür kayıp
Batman’da ortadan kaybolan 17 yaşındaki lise öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurcemal Kanat 3 gün önce kayıplara karıştı. Kendisinden haber alamayan ailesinin polise haber vermesiyle ekipler, Kanat'ın bulunması için çalışma başlattı. Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Kanat'ın dayısı Muhammed Nursevim, yeğeninin hayatından endişe ettiklerini belirterek, “Her yerde onu arıyoruz. Aile olarak perişan olduk. Herhangi bir problemi yoktu. Emniyete başvurduk. Yeğenimi bulanların, görenlerin emniyet birimlerini aramasını istiyoruz. Yeğenimin sağ salim bulunmasını istiyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.