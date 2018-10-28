Batman'da 17 yaşındaki genç 3 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurcemal Kanat 3 gün önce kayıplara karıştı. Kendisinden haber alamayan ailesinin polise haber vermesiyle ekipler, Kanat'ın bulunması için çalışma başlattı. Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Kanat'ın dayısı Muhammed Nursevim, yeğeninin hayatından endişe ettiklerini belirterek, “Her yerde onu arıyoruz. Aile olarak perişan olduk. Herhangi bir problemi yoktu. Emniyete başvurduk. Yeğenimi bulanların, görenlerin emniyet birimlerini aramasını istiyoruz. Yeğenimin sağ salim bulunmasını istiyorum” dedi.