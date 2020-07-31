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Batman'da 3 ev koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.

IHA31 Temmuz 2020 Cuma 16:23 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 16:23
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Gercüş’e bağlı Çukur Çeşme Mahallesi’nde 1, Yoloğzı Mahallesi’nde 1 ve Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasında da 1 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla, korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.

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