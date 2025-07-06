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  • Batman'da aile faciası! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü
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Batman'da aile faciası! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü

Batman'da bir kişi, annesini bıçakla yaralayan kardeşini silahla vurarak öldürdü.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Batman'da aile faciası! Annesini bıçaklayan kardeşini öldürdü
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İddiaya göre, Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Boran G. (24) ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

ANNESİNİ BIÇAKLA YARALAYAN KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

  • annesini yaraladı
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