Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Batman Müze Müdürü Alper Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz olduğu öğrenildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."